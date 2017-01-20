У США повідомляють про загибель 100 ісламістів під час авіаударів у Сирії

Влада США повідомляє про загибель у Сирії понад 100 бойовиків угруповання «Аль-Каїда» під час авіаударів американської авіації по військовому табору ісламістів. Це була остання контртерористична операція американської авіації за президентства Барака Обами.

Авіаудари, за інформацією американської сторони, були здійснені пізно ввечері 19 січня на захід від Алеппо, біля турецького кордону.

Американські військові посадовці повідомляють, що вбиті бойовики були «ключовими» членами угруповання «Аль-Каїда». Більшість із них, як вважають, прибули до Сирії у 2016 році, щоб створити тут опорний пункт. Вважають, що вони не входили до угруповання «Джабгат Фатех аш-Шам», раніше відомого як «Джабгат ан-Нусра», яке пов’язане з «Аль-Каїдою», до 2016 року.

19 січня військові США повідомили про загибель одного з лідерів «Аль-Каїди» під час авіаударів у сирійській провінції Ідліб. За їхньою інформацією, його звали Мохаммад Хабіб ат-Тунісі, який займався плануванням «закордонних операції» «Аль-Каїди».