МЗС України закликає припинити переслідування журналіста Семени

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародних партнерів вплинути на Росію задля припинення переслідування журналіста, автора проекту «Крим. Реалії» Миколи Семени.

«Журналіст Микола Семена переслідується за політичними мотивами. За відстоювання свободи слова. За захист Батьківщини! Засуджуємо незаконні дії окупанта. Закликаємо міжнародних партнерів вплинути на Росію з вимогою припинити переслідування Семени та інших українських громадян», – написала 20 грудня у Twitter речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Раніше у п’ятницю в анексованому Росією Криму журналісту Миколі Семені вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. За версією слідства, кримський журналіст «підготував статтю під назвою «Блокада – необхідний перший крок до звільнення Криму», в якій були виявлені заклики до порушення територіальної цілісності Росії».

Адвокат Семени Еміль Курбедінов зазначив, що обвинувальний висновок було вручено з порушенням кримінально-процесуального кодексу: документ повинен був вручити представник прокуратури, тоді як Семені висновок передав слідчий ФСБ Олександр Паршутін у будівлі управління.

Навесні в Криму пройшли масові обшуки, в тому числі, у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Російське слідство заборонило йому залишати півострів.

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська Федерація журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, позитивної відповіді поки що не було.