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21 січня 2017, Київ 02:49
Новини | Міжнародні

Джеймс Меттіс, відомий як «Скажений пес», став міністром оборони США

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Сенат США схвалив кандидатуру відставного генерала Джеймса Меттіса на посаду міністра оборони. Меттіс став першим членом кабінету нового президента США Дональда Трампа, кандидатуру якого схвалив Сенат − лише через декілька годин після вступу Трампа на посаду. Раніше президент підписав ухвалений Конгресом закон, що дозволяє Меттісу бути міністром оборони, навіть незважаючи на те, що він пішов у відставку менш ніж за належних 7 років до нинішнього моменту.

Джеймс Меттіс, відомий під прізвиськом «Скажений пес» - бойовий генерал, який брав участь, зокрема, в іракській кампанії. Він відомий і як військовий теоретик.

Генерал прослужив в американській армії 34 роки. З 2010 по 2013 він очолював Центральне командування США, займав керівні посади в армії, а також командував першої дивізією морської піхоти США в Іраку.

Глава Комітет Сенату США зі збройних сил Джон Маккейн назвав Меттіса одним з кращих офіцерів свого покоління.

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