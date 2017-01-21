Джеймс Меттіс, відомий як «Скажений пес», став міністром оборони США

Сенат США схвалив кандидатуру відставного генерала Джеймса Меттіса на посаду міністра оборони. Меттіс став першим членом кабінету нового президента США Дональда Трампа, кандидатуру якого схвалив Сенат − лише через декілька годин після вступу Трампа на посаду. Раніше президент підписав ухвалений Конгресом закон, що дозволяє Меттісу бути міністром оборони, навіть незважаючи на те, що він пішов у відставку менш ніж за належних 7 років до нинішнього моменту.

Джеймс Меттіс, відомий під прізвиськом «Скажений пес» - бойовий генерал, який брав участь, зокрема, в іракській кампанії. Він відомий і як військовий теоретик.

Генерал прослужив в американській армії 34 роки. З 2010 по 2013 він очолював Центральне командування США, займав керівні посади в армії, а також командував першої дивізією морської піхоти США в Іраку.

Глава Комітет Сенату США зі збройних сил Джон Маккейн назвав Меттіса одним з кращих офіцерів свого покоління.