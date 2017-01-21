Луценко: суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо Януковича

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомив генпрокурор на своїй сторінці в Facebook.

«В лютому ми почнемо і власне судовий процес, де прокуратура на підставі беззаперечних доказів проситиме покарання зраднику. Окрема подяка стійкості судді та прокурорам, які в ході 15 годинного засідання працювали на закон і справедливість», – написав він.

20 січня суд продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури щодо можливості проведення спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно Януковича.

У ході судового розгляду сторона захисту подавала низку клопотань, зокрема щодо зміни підслідності. Проте цього тижня Вищий спецсуд вирішив, що питання можливості проведення заочного досудового розслідування має розглядати Печерський райсуд Києва.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді генеральний прокурор України Юрій Луценко оголосив текст підозри.

Згодом у ГПУ уточнили, що Віктор Янукович є офіційно підозрюваним у державній зраді від 28 листопада минулого року. Натомість захист Януковича заявляє, що 28 листопада підозра була оголошена з порушенням законодавства.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.