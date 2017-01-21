Парламент Туреччини схвалив законопроект щодо розширення повноважень президента

Парламент Туреччини схвалив законопроект, що дозволить значно розширити повноваження президента Реджепа Тайїпа Ердогана і прокладе шлях до проведення референдуму щодо зміни конституції пізніше в цьому році.

В уряді зазначають, що пропозиції – які створять виконавче президентство вперше в сучасній Туреччині – забезпечать більш просте і ефективне управління, критики стверджують, що це дасть Ердогану більше неконтрольованої влади.

Проект конституції був затверджений 339 депутатами з 550. Щонайменше голосів 330 депутатів були необхідні для ухвалення законопроекту.

Правляча Партія справедливості і розвитку (ПСР) має більшість в парламенті. Зміни також підтримала більшість депутатів від Партії націоналістичного руху, який звинувачували в отриманні хабарів від ПСР.

Реформа дасть можливість Ердогану видавати укази, оголошувати надзвичайний стан, призначати міністрів і вищих державних посадових осіб, а також розпустити парламент.

Ердоган став президентом в 2014 році після того, як понад десять років обіймав посаду прем’єр-міністра. Критики звинувачують його в посиленні авторитаризму у зв’язку з арештами і звільненнями десятків тисяч поліцейських, суддів, військовослужбовців, журналістів і вчених після спроби перевороту у липні 2016 року.