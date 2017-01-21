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21 січня 2017, Київ 11:46
Новини | Події

МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію

Рятувальники розбирають завали готелю, на який зійшла лавина, Фаріндола, Італія, 20 січня 2017 року

Рятувальники розбирають завали готелю, на який зійшла лавина, Фаріндола, Італія, 20 січня 2017 року

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Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію.

«У зв’язку із землетрусом, що стався в провінції Аквіла і Rieti 18 січня цього року та, враховуючи збереження небезпеки подальших поштовхів, МЗС рекомендує громадянам України без нагальної потреби утриматися від відвідування цих районів Італії», – йдеться в повідомленні міністерства в Facebook.

У МЗС зазначають, що українцям, які перебувають на територіях, де зберігається загроза землетрусу, необхідно уважно стежити за повідомленнями компетентних органів Італії.

Після землетрусу у центральній Італії зійшла 18 січня лавина. У горах Гран-Сассо лавина накрила готель, в якому перебували близько 30 людей. 10 людей вижили під уламками італійського готелю Rigopiano у містечку Фаріндола. Рятувальники також знайшли тіла чотирьох загиблих. Зниклими безвісти вважаються ще 22 людини. У МЗС повідомляли, що українців в накритому лавиною готелі не було.

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