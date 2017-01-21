Пакистан: число загиблих від вибуху на ринку зросло до 20

Число загиблих від вибуху бомби на ринку в переважно шиїтському районі Пакистану зросло до 20, повідомив військовий чиновник.

Понад 40 людей отримали поранення.

Вибух стався в місті Парачинар, столиці регіону Куррам, на ринку, який був переповнений торговцями фруктів і овочів, сказали чиновники. Вибух здійснили за допомогою саморобного вибухового пристрою, прихованому в овочевому ящику, повідомив агенції AFP місцевий чиновник Ікрамуллах Хан.

Пакистанські військові заявили, що солдати прибули на місце інциденту і оточили територію ринку, в той час як армійські вертольоти евакуйовували поранених.

Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за напад.

У Куррамі, так званому регіоні племен, частими є сутички сунітів і шиїтів.