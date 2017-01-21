Італія: ще 4 людини знайшли живими у засипаному лавиною готелі

Рятувальники виявили ще чотири людини, що вижили під уламками італійського готелю Rigopiano у містечку Фаріндола у центральній Італії, який накрило лавиною.

Двох жінок та чоловіка витягли з-під уламків близько 3:00 ранку за місцевим часом і ще одну людину витягли після світанку.

П’ятеро людей – четверо дітей і жінка – були виявлені рятувальниками 20 січня.

Тіла двох жінок були виявлені протягом ночі, наразі кількість загиблих – чотири людини. Щонайменше 15 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Лавина в горах Гран-Сассо в центральній Італії зійшла ввечері 18 січня після того, як у регіоні стався землетрус. Лавина накрила готель, знищивши чотириповерховий будинок.