Чалий: візит Порошенка до США планується в другій половині лютого

Посол України в США Валерій Чалий заявляє, що візит президента України Петра Порошенка до США планується в другій половині лютого.

«Візит до Сполучених Штатів Президента України планується в лютому місяці. Україна головуватиме в Раді безпеки ООН, і очевидно, в цей період може відбутися участь Президента, тому що цей формат як раз передбачає таку участь», – сказав дипломат, якого цитує агенція «Укрінформ».

При цьому Чалий зазначив, що паралельно опрацьовується можливість зустрічі Петра Порошенка і Дональда Трампа.

«Яким чином все вийде, чи під час нинішнього візиту, чи пізніше – ще питання не вирішене, але, я думаю, що це було би природньо, оскільки ми маємо питання, які потрібно обговорити найближчим часом», – зауважив посол.

На початку тижня Порошенко в інтерв’ю виданню Bloomberg заявив, що домовився про зустріч з Дональдом Трампом, який 20 січня склав присягу президента США. В адміністрації Трампа інформацію про майбутній візит президента України поки що не коментували.