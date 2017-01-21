НАЗК: група депутатів просить перевірити поїздку Ляшка в Таїланд

Національне агентство з питань запобігання корупції заявляє, що група народних депутатів звернулася до агенції з проханням перевірити подорож й відпочинок на початку цього року в Таїланді лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

Як повідомляє прес-служба НАЗК, депутати вважають, що Ляшко не вніс до Єдиного державного реєстру декларацій у передбачений законодавством термін інформацію про суттєві зміни в майновому стані, які відбулися, зважаючи на витрати, пов’язані з цим відпочинком.

За даними НАЗК, у депутатському зверненні йдеться про опубліковані на одному з інтернет-ресурсів авіаквитки, придбані Ляшком та його супутником, загальна вартість яких в обидва напрямки на одну особу перевищує граничний розмір придбання майна, інформація про яке має бути внесена до реєстру декларацій.

«Зокрема, зазначається, що в разі придбання авіаквитків на суму більше 100 тисяч гривень депутат був зобов’язаний у 10-денний строк з моменту їх купівлі письмово повідомити про це Національне агентство з подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру декларацій», – повідомляють у НАЗК про звернення депутатів.

Ляшко наразі цю інформацію не коментував.

Відповідно до законодавства, у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна потрібно письмово повідомити про це НАЗК.

У жовтні 2016 рокузавершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. 1 січня 2017 року в Україні розпочався другий етап електронного декларування.