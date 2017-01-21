У Києві вночі застрелили адвоката – поліція

У Дніпровському районі Києва вночі застрелили адвоката.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, це сталося на вулиці Микільсько-Слобідська.

«За попередньою інформацією встановлено, що невідомий поблизу будинку, де проживав потерпілий, підійшов ззаду і вистрілив йому в голову. Від отриманого поранення він помер у лікарні», – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, загиблий – 46-річний місцевий житель, який повертався з роботи додому.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили стріляну гільзу калібру 7,65 міліметра, яку відправили для проведення експертизи.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження, проводяться всі необхідні слідчі та розшукові заходи.

У поліції зазначають, що версії вчинення злочину – вбивство з метою пограбування, особисте життя та професійна діяльність, оскільки вбитий працював адвокатом.