Президент Гамбії Джамме заявив про свою відставку

Президент Гамбії Яйя Джамме заявив про свою відставку.

«Я вирішив сьогодні з чистою совістю відмовитися від мантії цієї великої нації», –сказав він на державному телебаченні.

19 січня близько 7 тисяч військових армій Сенегалу, Нігерії, Гани, Того і Малі увійшли на територію Гамбії. Операцію під назвою «Відновлення демократії» одноголосно підтримала Рада безпеки ООН. В ультиматумі командування союзних армій президенту Джамме була вимога добровільно відмовитися від влади і залишити країну.

Очікувалося, що він зробить офіційну заяву про передачу влади обраному президенту Адамі Баррову, який 19 січня склав президентську присягу у посольстві Гамбії у Сенегалі. В іншому випадку армії сусідніх країн, введені до Гамбії, продовжать воєнну операцію з усунення Джамме від влади.

Опозиціонер з Об’єднаної демократичної партії Адама Барров отримав на виборах понад 43% голосів, Джамме – тільки 39,6%. Спочатку Джамме визнав свою поразку, а потім заявив про «аномалії» під час голосуванні і закликав організувати перевибори.

18 січня мало стати останнім офіційним днем Джамме на посаді президента країни, проте парламент продовжив його президентство ще на три місяці, поки Верховний суд країни буде розглядати позов на результати виборів. У свій передостанній офіційний день на посаді Джамме заявив про введення надзвичайного стану, що розцінили як його спробу зберегти президентську посаду і влада в країні.

Гамбія – найменша країна континентальної Африки з населенням близько 1,9 мільйона людей. Вона одна з найгірших у світі за індексом людського розвитку. Близько третини населення живе за межею бідності.

51-річний Яйя Джамме займав президентську посаду з 1994 року. Він прийшов до влади у результаті перевороту і повалення президента Дауда Кайраби Жаварі, який правив країною від 1965 року, з часів отримання незалежності від Великої Британії.

Під час правління Джамме були ув’язнені багато політичних опозиціонерів, журналістів та громадських активістів.

У зв’язку з напруженою ситуацією, МЗС України радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Гамбії.