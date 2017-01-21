У Південній Кореї заарештували міністра культури Чо Юн Сан за підозрою в перевищенні службових повноважень.

Міністр культури Південної Кореї, за даними силовиків, складала чорний список діячів культури, які критично ставилися допрезидента країни.

Рішення про арешт Чо Юн Сан ухвалив один із судів Сеула, оскільки були побоювання щодо знищення доказів.

У грудні минулого року у Південній Кореї парламент оголосив про імпічмент президента Пак Кин Х’є, яку звинувачували у зловживанні службовим становищем і сприянні близькій подрузі у вимаганні грошей у південнокорейських компаній. Звинувачення викликали масові протести в Сеулі та інших містах.