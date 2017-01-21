Минулої доби на Донбасі один військовий загинув – Мотузяник

За минулу добу внаслідок бойових дій у зоні бойових дій на Донбасі один український військовослужбовець загинув, поранених немає, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, вчора на луганському напрямку факти порушення режиму тиші були зафіксовані у Станиці Луганській, Новозванівці і Сизому.

На донецькому напрямку, за даними Мотузяника, минулої доби бойові дії велися лише в Зайцевому й Авдіївці.

Речник АТО також повідомив, що на маріупольському напрямку вчора у Новоселівці Другій відбувся єдиний інцидент із застосуванням важкого озброєння – підтримувані Росією бойовики провели короткий мінометний обстріл.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про порушення режиму тиші українською стороною минулої доби не повідомляють. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби околиць Донецька, Ясинуватої та Тельманівського району.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.