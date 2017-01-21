Київська ОДА вимагає від перевізників регіону обґрунтувати подорожчання проїзду

Київська обласна державна адміністрація вимагає від пасажирських автоперевізників регіону надати обґрунтування подорожчання проїзду і закликає шукати збалансоване рішення.

«Необхідно шукати збалансоване рішення, яке врахує потреби і жителів Київської області, і перевізників. А не перекладати проблеми на гаманці і плечі жителів Київщини. Державна влада області допоможе знайти компромісне рішення, прийнятне і для перевізників, і для суспільства»,– сказав голова Київської ОДА Олександр Горган, якого цитує прес-служба.

В обласній державній адміністрації зазначають, що третина працездатного населення Київщини постійно працює в столиці, і від цін на проїзд безпосередньо залежить матеріально-економічне становище їхніх сімей.

За словами Горгана, відповідно до чинного законодавства, органи держвлади позбавлені повноважень впливати на ціноутворення тарифів на перевезення пасажирів.

Водночас в Антимонопольному комітеті України заявляли, що питання тарифів на перевезення відносяться до компетенції державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а окремі держадміністрації усуваються від виконання повноважень щодо проведення тарифної політики на перевезення. В АМКУ також зазначили, що вивчають цю ситуацію.

Напередодні стало відомо про подорожчання проїзду в громадському транспорті у Києві та Київській області.