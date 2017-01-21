Прикордонники: МКЧХ направив на Донбас 4 вантажівки гуманітарної допомоги

Державна прикордонна служба України заявляє, що місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила на непідконтрольну українській владі територію Донбасу 4 вантажівки з продуктами харчування.

Як повідомляє прес-служба відомства, вантажівки проїхали через контрольний пункт в’їзд-виїзду «Новотроїцьке».

За даними прикордонників, транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори загальною вагою 80 тонн.

У грудні прикордонники повідомляли, що місія Червоного Хреста 16 вантажівок з продуктовими та гігієнічними наборами загальною вагою майже 306 тонн.

Представники ООН і українського уряду заявили, що станом на грудень близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту на Донбасі. Гуманітарна група звернулася до донорів з проханням виділити 214 мільйонів доларів для реагування на найнагальніші потреби близько 2,6 мільйона людей з найуразливіших категорій населення з понад 3,8 мільйона осіб, які потребують гуманітарної допомоги.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

За даними ООН, на Донбасі загинули понад 9,7 тисячі людей.