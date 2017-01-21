Грицак: СБУ попередила замах на депутата

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про запобігання замаху на життя народного депутата України і причетність до замаху спецслужб Росії.
«Учора в Києві попереджено скоєння резонансного злочину – замах на життя народного депутата», – сказав Грицак
За його словами, замах готувався і контролювався з території Російської Федераціїі, до нього причетні російські спецслужби.
При цьому Грицак не уточнив, на кого саме готувався замах.
«Вони чітко усвідомлювали статус жертви», – заявив керівник СБУ.
Російська сторона наразі цих заяв не коментувала.