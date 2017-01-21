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21 січня 2017, Київ 14:45
Новини | Події

Грицак: СБУ попередила замах на депутата

Василь Грицак

Василь Грицак

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Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про запобігання замаху на життя народного депутата України і причетність до замаху спецслужб Росії.

«Учора в Києві попереджено скоєння резонансного злочину – замах на життя народного депутата», – сказав Грицак

За його словами, замах готувався і контролювався з території Російської Федераціїі, до нього причетні російські спецслужби.

При цьому Грицак не уточнив, на кого саме готувався замах.

«Вони чітко усвідомлювали статус жертви», – заявив керівник СБУ.

Російська сторона наразі цих заяв не коментувала.

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