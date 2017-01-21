Грицак: СБУ попередила замах на депутата

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про запобігання замаху на життя народного депутата України і причетність до замаху спецслужб Росії.

«Учора в Києві попереджено скоєння резонансного злочину – замах на життя народного депутата», – сказав Грицак

За його словами, замах готувався і контролювався з території Російської Федераціїі, до нього причетні російські спецслужби.

При цьому Грицак не уточнив, на кого саме готувався замах.

«Вони чітко усвідомлювали статус жертви», – заявив керівник СБУ.

Російська сторона наразі цих заяв не коментувала.