Пакистан: число загиблих від вибуху на ринку зросло до 21

Число загиблих від вибуху бомби на ринку в переважно шиїтському районі Пакистану зросло до 21 повідомив військовий чиновник.

Керівник лікарні в Парачинарі повідомив пакистанському бюро Радіо Свобода (Радіо Машааль), що 78 людей поранені в результаті вибуху, 14 з них перебувають в критичному стані, їх транспортували в лікарню в Пешавар.

Вибух стався в місті Парачинар, столиці регіону Куррам, на ринку, який був переповнений торговцями фруктів і овочів, сказали чиновники. Вибух здійснили за допомогою саморобного вибухового пристрою, який запустили у віддаленому режимі.

Кілька угруповань бойовиків взяли на себе відповідальність за напад, направивши лист на електронну пошту Радіо Машааль. Зокрема представник пакистанських талібів заявив, що обидва угруповання «Техрік-е-Талібан Пакистан» і екстремістське угруповання «Лашкар-е-Джангві» координували напад разом.