Керівник уряду Афганістану висловив сподівання на подальшу підтримку Трампа

Керівник виконавчої влади Афганістану Абдулла Абдулла 21 січня висловив сподівання, що Сполучені Штати продовжать надавати підтримку афганському уряду після того, як новообраний президент Дональд Трамп після інавгурації провів бесіду із дислокованими в країні американськими військами.

«Я хочу привітати президента США від свого імені, афганського уряду та народу Афганістану», – сказав Аблулла під час заходу із надання гуманітарної допомоги його країні обсягом 550 мільйонів доларів.

Дональд Трамп поговорив за допомогою відеозв’язку із американськими військовими, дислокованими на базі на півночі Кабула, під час постінавгураційного заходу 20 січня.

«Я з вами на всьому шляху…ми зробимо це разом, – сказав Трамп військовим. – Хоробрість, яку ви показуєте, – неймовірна».

Наразі невідомо, чи буде новий американський президент продовжувати надавати Афганістану мільярди доларів допомоги на безпекові заходи та заходи з розвитку. Він також не прокоментував майбутнє близько 9-тисячних американських військ, які було розгорнуто в цій країні.