КМДА: проїзд у маршрутках Києва подорожчає на гривню

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що вартість проїзду у приватних маршрутках Києва подорожчає на гривню, проте тарифи на проїзд у комунальних тролейбусах, трамваях та автобусах залишається незмінною.

Як повідомили у департаменті транспортної інфраструктури КМДА, приватні перевізники Києва ініціюють збільшення вартості своїх послуг на одну гривню через підвищення заробітної плати водіям та іншим робітникам транспортних підприємств, що має відбутися у результаті зростання мінімальної зарплати в Україні.

Водночас у КМДА заявляють, що вони працюють над наданням жителям Києва хорошої альтернативи приватним перевізникам, покращуючи якість послуг з перевезення в комунальному транспорті.

Напередодні стало відомо про подорожчання проїзду в громадському транспорті у Києві та Київській області.

Після цього Київська обласна державна адміністрація виступила з вимогою від пасажирських автоперевізників регіону надати обґрунтування подорожчання проїзду і закликає шукати збалансоване рішення.

Водночас в Антимонопольному комітеті України заявляли, що питання тарифів на перевезення відносяться до компетенції державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, а окремі держадміністрації усуваються від виконання повноважень щодо проведення тарифної політики на перевезення.