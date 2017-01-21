Афганський жіночий оркестр виступив перед світовими лідерами у Давосі

Перший повністю жіночий оркестр Афганістану виступив перед світовими лідерами на закритті Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі 20 січня.

Група із 30 музиканток віком від 13 до 20 років, відома як «Зохра», виконала фрагменти «Дев’ятої симфонії» Бетховена і популярні афганські твори.

Після виступу на саміті у Давосі гурт подорожуватиме з концертами Швейцарією та поїде в Німеччину, зокрема виступить у Цюриху, Женеві, Берліні і Веймарі.

«Зохра» була ідеєю молодої студентки із Афганської музичної академії, яку та запропонувала директору Ахмаду Насеру Сармасту . Заснувати повністю жіночий оркестр було непросто в Афганістані, де консервативні суспільні групи не схвалюють виконання дівчатами музичних творів на публіці. Талібан заборонив музику у часи свого правління з 1996 по 2001 роки.

Сармасту та музиканткам погрожували смертю та всілякими утисками за порушення релігійних табу, але «позитивні зміни, які накопичилися за останні 13 років» під владою США і НАТО зробив такий прорив можливим.