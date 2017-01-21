В Австралії відбулася акція «зупини війну Путіна в Україні»

В Австралії, 21 січня, відбулася акція «Stop Putin's War in Ukraine 3.0». (Зупини війну Путіна в Україні). Про це повідомляється на сторінці заходу в соцмережі Facebook.

Проведення подібної акції заплановане у багатьох містах світу і України.

Серед головних вимог активістів – виведення з території України всіх російських окупаційних військ, а також повернення назад в Росію всього зброї і військової техніки, посилення наглядової місії ОБСЄ до 24 годин на добу сім днів на тиждень і допуск місії ОБСЄ на частину російсько-українського кордону, яку Україна тимчасово не контролює.

Крім того, активісти вимагатимуть звільнити громадян України, які незаконно утримуються під арештом як на території Росії, так і в Криму за політично вмотивованими і сфабрикованими звинуваченнями.

У жовтні 2016 року відбувся мітинг-протест в Римі в рамках другої світової акції «Стоп війні Путіна в Україні». Тоді зібралися півсотні активістів української громади з антивоєнними гаслами і національною символікою.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».