У Києві у Володимирському соборі вшанували пам’ять загиблих «кіборгів»

У Києві у Володимирському соборі пройшла поминальна служба за загиблими оборонцями Донецького аеропорту та усіма українськими військовими, які загинули з початку військового конфлікту на сході України.

У службі взяли участь «кіборги», рідні загиблих оборонців ДАПу, бійці різних підрозділів й добровольчих батальйонів та волонтери.

Зокрема, на панахиді були голова громадської організації «Серця кіборгів» головний сержант 1-ї роти 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї ОАЕМБр Анатолій Свирид, учасник оборони Савур-Могили, Герой України, ректор військового ліцею імені Богуна Ігор Гордійчук, матері загиблих киян-«кіборгів» Світлана Яцина та Ніна Брановицька.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні і розпочалася 26 травня 2014 року, коли українські спецпризначенці відмовилися здати бойовикам аеропорт без бою і завадили підтримуваним Росією бойовикам зробити вистріли з ПЗРК по українських гелікоптерах. За 7 місяців в обороні ДАПу взяли участь на добровільній основі бійці понад двох десятків військових підрозділів збройних сил України та добровольчих батальйонів.

Внаслідок підриву бойовиками перекриття терміналу 19 і 20 січня 2015 року під завалами загинули за різними свідченнями близько 20 оборонців ДАПу. Частина бійців вийшла з терміналу, а ті, хто залишився з пораненими, потрапили у полон.

21 січня 2015 року після кількагодинного катування, як стверджують очевидці, громадянин Росії бойовик Арсеній Павлов («Моторола») двома пострілами в голову убив оборонця аеропорту Ігоря Брановицького.

У жовтні 2015 року начальник Генерального штабу ЗСУ генерал армії Віктор Муженко у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода повідомив, що «за 242 дні оборони ДАП загинув 101 військовослужбовець, поранень зазнали 440 людей, а 9 пропали безвісти».