Росія сподівається на участь США у переговорах в Казахстані щодо Сирії – Лавров

Росія сподівається, що адміністрація президента США Дональда Трампа скерує експерта із Близького сходу на переговори щодо сирійського конфлікту у столицю Казахстану Астану 23 січня. Про це заявив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров на брифінгу 20 січня після переговорів зі своїм колегою з Казахстану Кайратом Абрахмановим.

«Ми сподіваємося, що адміністрація Дональда Трампа також зможе делегувати експерта із Близького сходу, беручи до уваги факт, що Росія і Сполучені Штати – співголови Міжнародної групи підтримки Сирії», – сказав Лавров.

Вашингтон підтвердив 19 січня отримання запрошення на перемовини в Астану, але наступного дня представники американського посольства у Казахстані зауважили, що не можуть підтвердити, чи приїде представник адміністрації Трампа.

Рада безпеки ООН оголосила про підтримку мирних переговорів щодо Сирії під егідою Росії, Туреччини та Ірану наступного тижня, але наголосила на тому, щоб ці заходи не відбувались окремо від перемовин під керівництвом ООН.

Представники Радбезу ООН зустрілись за зачиненими дверима 20 січня, щоб обговорити ініціативу. Шведський посол і голова Ради Олаф Скуг заявив, що зустріч в Астані може допомогти зміцнити режим припинення вогню і «є важливим етапом повернення до перемовин у Женеві під керівництвом ООН».

ООН направила в Астану свого представника Стаффана де Містуру.