«Київенерго» про рахунок 9600 гривень за опалення: це через сусідів і методику

У компанії «Київенерго» пояснили причини нарахування споживачеві, який отримав рахунок за грудень 9600 гривень за опалення у 4-кімнатній квартирі.

Як повідомила прес-служба компанії у Facebook, в будинку-новобудові на вулиці Княжий затон встановили 5 будинкових приладів обліку тепла на 558 квартир, 298 з них мають квартирні лічильники.

«В тій секції будинку, де проживає власник резонансної платіжки, лічильник нарахував з 21 листопада по 26 грудня 2016 року 154,8 Гкал. Всього в цій секції 84 квартири, 67 з них мають індивідуальні квартирні теплолічильники. І тільки 50 передали показання своїх лічильників. Залишок, який накопичився через відсутність показань мешканців 17 квартир, розподілили між споживачами, що не мають індивідуальних приладів обліку тепла», – повідомили в компанії.

У «Київенерго» зазначають, що методика розрахунку передбачає у таких випадках такий алгоритм: від показань будинкового приладу обліку віднімаються сумарні показання всіх квартирних лічильників, віднімається споживання опалення місцями загального користування, а залишок розподіляється на квартири без обліку пропорційно опалювальній площі.

При цьому «Київенерго» заявляє, що немає юридичних підстав для зняття показань індивідуальних теплолічильників, водночас майже половина власників таких лічильників з різних причин не передають показання.

Напередодні у Київській міській державній адміністрації заявили, що факти некоректних нарахувань киянам за опалення може перевірити житлово-комунальна інспекція.

У Києві споживачі після отримання платіжок на оплату житлово-комунальних послуг висловили обурення. Подібна ситуація виникла у листопаді, коли деякі кияни отримали платіжки за опалення за півмісяця (за жовтень) подачі тепла – у квартирах із однаковим метражем рахунки за опалення різняться на суми від 55 до 2000 гривень.

У «Київенерго» тоді високі рахунки за опалення пояснили методикою, згідно з якою тариф розраховується з прив’язкою до середньомісячної температури і кількості днів опалювального періоду.

Згодом у КМДА заявили, що підстав для перерахунку всіх платіжок за опалення за жовтень немає, а перерахунок здійснюватиметься в 650 житлових будинках, де з різних причин не були вчасно зняті показники лічильників і мешканцям було помилково нараховано за нормативом.