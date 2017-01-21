Затримано двох громадян України у справі про замах на вбивство депутата за вказівкою ФСБ – Грицак

Співробітники Служби безпеки України затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ Росії готували замах на народного депутата України. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак.

«Один з них – громадянин 1980 року народження, уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, востаннє – за крадіжку, інший – громадянин 1978 року народження, уродженець Криму, двічі засуджений за розбій. Обидва виконавці відбували покарання на території Криму, після чого відбули до Росії і прибули в Україну з території Росії», – розповів Грицак.

Голова СБУ повідомив, що для підготовки вбивства обидва чоловіки прибули в Україну 14 грудня, спочатку до Харкова, потім – до Києва і впродовж тижня здійснювали розвідку, зокрема вивчали маршрути пересування депутата та іншу інформацію.

За словами Грицака, затримані планували закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоб він підірвався на місці або під час руху. Відповідно до перехоплених розмов затриманих, після скоєння злочину вони планували втекти до Росії, додав посадовець. За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Раніше сьогодні на брифінгу голова СБУ Василь Грицак розповів про запобігання замаху на життя народного депутата України і причетність до цього замаху спецслужб Росії. Імені депутата, на якого готувався замах, Грицак не вказав. Російська сторона заяв голови СБУ про причетність російських спецслужб до планування замаху на одного з українських політиків не коментувала.