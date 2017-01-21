Кремль очікує зміни позиції США щодо врегулювання конфлікту на сході України – речник Путіна

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує зміни «модальності» позиції США щодо врегулювання конфлікту на сході України. Про це речник Володимира Путіна заявив в інтерв’ю виданню «Вести.ру» 21 січня.

«У якому руслі позиція буде змінюватися, як вона буде трансформуватися, чи буде нова модальність позиції США щодо України сприяти врегулюванню, ми разом з вами побачимо зовсім скоро», – сказав Пєсков.

Він висловив сподівання на «конструктивну позицію» нової адміністрації у США, розкритикувавши натомість попередню. У цьому зв’язку Пєсков згадав, як випливає з його слів, про візит до Києва 16 січня Джозефа Байдена, на той час віце-президента США.

«Це буде залежати від позиції «нових» американців, адже «старі» американці замість того, щоб готуватися до інавгурації свого майбутнього президента, вирушили до Києва. Карета скоро перетвориться на гарбуз, і скоро проб’є північ. А вони поспішили до Києва, щоб закріпити свою позицію абсолютної сліпоти по периметру (лінії розмежування – ред.) і винятково концентруванні на Києві усілякого спонсорства, провокацій на кордоні з боку Збройних сил України тощо. Така позиція неконструктивна», – сказав Пєсков.

На запитання чи є новий президент США Дональд Трамп для Росії «своєю людиною», Пєсков відповів: «Це не наша людина. Це людина американська». Він назвав ілюзіями розмови про те, що майбутні відносини Москви і Вашингтона будуть позбавлені «суперечностей і розбіжностей».

Президент США Дональд Трамп, який вступив на посаду напередодні, під час передвиборної кампанії неодноразово позитивно висловлювався про президента Росії Володимира Путіна. Він також припускав імовірність скорочення чи скасування санкцій щодо Росії через її анексію Криму і підтримку бойовиків на сході України.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».