У Ризі відбувся акція проти російської агресії в Україні

21 січня у столиці Латвії Ризі біля пам’ятника Свободи відбулася акція «Stop Putin’s war in Ukraine». Українська громада у Латвії і друзі України зібралися, щоб висловити свій протест проти російської агресії.

«Головна мета заходу – привернути увагу громадськості до російської агресії в Україні, показати важливість єдності і солідарності з Україною, а також закликати увесь світ посилити тиск на Росію для відновлення територіальної цілісності і миру в нашій державі», – зазначив Радіо Свобода латиський політичний оглядач Атіс Клімовичс.

За його словами, для латвійців участь в цій акції дуже важлива, оскільки в умовах «гібридної війни» важливо показати, що жителі Латвії підтримують постраждалих в Україні і засуджують агресора.

«У на однакова загроза, один ворог. Якщо ми допоможемо українцям, українці допоможуть нам», – зазначив Атіс Клімовичс.

Депутат Ризької думи Салміте Елерте заявила, що для України зараз дуже важлива підтримка міжнародної громадськості, як свого часу для Латвії.

«Хто, як не Латвія, висловить свою підтримку Україні. Наші країни мають однакове радянське минуле. І коли Латвія наприкінці 80-х – початку 90-років минулого століття боролася за свою незалежність, для нас також була важлива підтримка західного світу. Наразі у нинішній ситуації, що склалася в Україні, люди не повинні бути байдужими, кожний повинен щось робити», – зазначила латвійський депутат.

Посол Латвії в Україні Євген Перебийніс зауважив, що латвійці беруть участь в акції тому, що відчувають потребу висловити свою позицію.

«Латвія – це країна, яка історично переживала те, що зараз переживають українці. В країні були окупації і репресії. Латвійці розуміють, якщо сьогодні вони не вийдуть і не подадуть свій голос за України, то завтра така доля може спіткати їх», – зазначив дипломат Радіо Свобода.

Учасники акції оголосили свої вимоги, зокрема – виведення з території України всіх окупаційних російських військ, розширення роботи місії ОБСЄ у цілодобовому режимі, звільнення громадян України, які незаконно утримуються під арештом як на території Росії, так і в окупованому Криму.

Представник Конгресу українців Латвії Тетяна Лазда зазначила, що акція «Stop Putin’s war in Ukraine» одночасно з Ригою проходить також у 56 містах 20 країн світу. Аналогічні акції проходять сьогодні в багатьох містах України.