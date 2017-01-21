З початку доби бойовики на Донбасі здійснили 21 обстріл – штаб АТО

З початку поточної доби і до 18-ї години підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснили 21 обстріл, йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в суботу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, більшість обстрілів вдень 21 січня бойовики зосередили на маріупольському напрямку. Стріляли вони, за даними штабу, з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Під обстріли бойовиків потрапили населені пункти Водяне, Лебединське, Новогригорівка, Талаківка, Широкине, Зайцеве, Новгородське, Троїцьке, Новоолександрівка та Новозванівка.

Раніше у штабі АТО заявили, що минулої доби у зоні бойових дій на сході України було 25 обстрілів, загинув один військовослужбовець.

В угрупованні «ДНР» повідомили, що українська сторона за минулу добу випустила понад 80 мін в бік контрольованих бойовиками територій. Сепаратисти заявили про обстріл районів поблизу Ясинуватої та Донецької фільтрувальної станції. В угрупованні «ЛНР» заявили, що ЗСУ проводять перегрупування сил в районі Попасної і Золотого. Луганські сепаратисти заявляють, що українські військові стягують до лінії зіткнення артилерію і бронетехніку.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.