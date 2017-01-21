Пожежа на ринку «Привоз» в Одесі локалізована, потерпілих немає – ДСНС

Державна служба з питань надзвичайних ситуацій України повідомила, що в результаті пожежі, яка виникла у суботу вдень на території павільйонів одеського ринку «Привоз», постраждалих немає, пожежу локалізовано. Як повідомив Радіо Свобода начальник прес-служби ДСНС в Одеській області Андрій Мельник, загоряння сталося близько 5-ї години вечора в павільйонах, де торгують будівельними матеріалами, сантехнікою та фарбою.

Повідомляється, що через 40 хвилин пожежу вдалося локалізувати. На місце пожежі виїхали 9 пожежних автомобілів і близько 50 рятувальників.

Причину загоряння та розмір збитків встановлюють.

Ринок «Привоз» у Одесі є одним з найбільших в Україні продовольчих ринків площею близько 4 гектарів. «Привоз» збудували у 1827 році.