Столиця Чехії долучилася до всесвітнього протесту «Зупиніть війну Путіна в Україні»

Кількадесят українців та активістів, які підтримують Україну, прийшли в суботу на Старомнєстську площу в столиці Чехії Празі, щоб закликати громадськість та світові медіа не втрачати інтерес до ситуації довкола анексії Криму та бойових дій на Донбасі.

За даними ініціаторів, головна мета акції – привернути увагу до наслідків російської агресії, продемонструвати важливість єдності та посилення тиску на Росію для відновлення миру та територіальної цілісності України.

«Не можна здаватися, хоч багато хто й перестав бути активним, відчуваючи, що ця боротьба не вже має сенсу. Але ми хочемо донести до людей, що спосіб вирішення є. Слід продовжувати писати петиції, нагадувати, що ми є і що ми не закриваємо очі на те, що відбувається», – заявила одна з організаторів акції Соня Поспішілова.

Вимоги, які озвучили активісти, – виведення збройних формувань з території України (включно з Кримом) під наглядом ОБСЄ та розширення її спостережної місії, а також звільнення заручників, яких незаконно утримують на території Донбасу, Криму та Росії.

Учасники мітингу, серед яких були не лише українці, а й сирійці та росіяни, заявили, що російська агресія в Україні та Сирії – частина однієї гібридної війни, яку веде Кремль.

Аналогічні акції солідарності з Україною сьогодні проводять в десятках країн світу, серед яких Латвія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Болгарія, Ізраїль, США та Австралія.

Останнє соціологічне опитування, проведене минулого місяця Центром вивчення громадської думки, показує, що лише чверть населення Чехії цікавиться подіями в Україні (для порівняння у березні 2014 року цей показник був 64%).

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».