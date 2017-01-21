В Афганістані помер голова Вищої ради миру з переговорів із противниками уряду

Голова Вищої ради миру Афганістану, органу для переговорів із супротивниками уряду, помер у віці 84 років. Як повідомив заступник голови цієїради, Пір Саєд Ахмед Гайлані помер у лікарні Кабула вранці 21 січня через хворобу.

Очікується, що президент Афганістану Ашраф Гані призначить заміну Гайлані, однак про ймовірну кандидатуру наразі не повідомляється.

Під час радянського вторгнення в Афганістан у 1980-і роках Гайлані посів чільне місце в якості лідера опору, який очолив «Національних ісламських фронт Афганістану», один з семи підтриманих США рухів, що боролися проти радянських військ.

Гайлані, якому донині було доручено вести переговори, зокрема і з талібами, щодо завершення тривалого конфлікту в країні, був активним прихильником мирного врегулювання між урядом в Кабулі і бойовиками угруповання «Талібан».

Колишній голова Вищої ради миру Афганістану, екс-президент Афганістану Бургануддін Раббані був убитий бойовиком-смертником в 2011 році.