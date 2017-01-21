Пакистан заявив про звільнення солдата Індії, який заблукав у Кашмірі

Влада Пакистану 21 січня заявила, що її військові звільнили індійського солдата, який заблукав у спірному районі Кашмір на пакистанській території.

Повідомляється, що солдат на ім’я Чанду Бабулал Чохан нібито покинув свій пост на індійському боці лінії розмежування у Кашмірі, і перейшов на пакистанську територію ще 29 вересня.

Індія заявила, що провела оперативні удари по пакистанській території того дня у відповідь на збройну атаку на індійську військову базу, в результаті якої загинули 19 солдатів.

Міністерство закордонних справ Пакистану повідомило, що Чохана передали індійській владі з «гуманітарних міркувань і прихильності справі забезпечення миру і спокою» на лінії розмежування.

Напружені відносини між Пакистаном та Індією через спірний район Гімалаїв Кашмір особливо погіршилися після того, як у вересні минулого року Індія звинуватила пакистанських бойовиків у нападі на військову базу, в результаті чого загинули десятки людей, зокрема цивільних.