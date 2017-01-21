США: Трамп пообіцяв ЦРУ цілковиту підтримку

Президент США Дональд Трамп 21 січня відвідав штаб-квартиру ЦРУ в місті Ленглі (штат Вірджинія) і пообіцяв свою підтримку розвідувальному управлінню.

«Я з вами на тисячу відсотків», – звернувся Трамп до близько 400 співробітників ЦРУ, що зібралися на зустріч з президентом США у його перший день на посаді.

«Дозвольте мені розповісти вам, чому мій перший візит в якості президента саме сюди, тому що я підтримую і поважаю вас», – сказав Дональд Трамп.

Такі слова Трампа прозвучали на противагу його попередніми заявам, коли він заперечив дані розвідслужби про те, що Росія намагалася допомогти йому перемогти на виборах у США. Також днями американські ЗМІ повідомили, що розвідка США вивчає можливі зв’язки соратників Дональда Трампа з російською владою.