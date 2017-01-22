На Донбасі за добу немає втрат серед українських військових – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 січня не було втрат серед українських військових. За цими ж даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 33 обстріли на всіх оперативних напрямках.

Як інформує штаб АТО, зафіксовані обстріли по Павлополю, Лебединському, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці та Широкиному на Маріупольському напрямку, на Донецькому напрямку сепаратисти обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське, на Луганському – Троїцьке,Новоолександрівку, Валуйське та Новозванівку.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі околиць Донецька.

В угрупованні «ЛНР» не інформували про бойові дії 21 січня.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.