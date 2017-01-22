Скорочення видобутку нафти відбувається швидше, ніж очікувалося – Новак

Міністр енергетики Росії Олександр Новак стверджує, що скорочення видобутку нафти відбувається швидше, ніж домовлялися учасники переговорів про це.

« Ми (йдемо – ред.) з випередженням графіка, і ми продовжимо (ці зусилля – ред.). Ми робимо все можливе, щоб забезпечити найбільш повну участь у виконанні угоди», – заявив російський міністр в інтерв’ю Bloomberg 21 січня.

Російська інформагенція ТАСС із посиланням на Новака твердить, що Росія скоротила видобуток на близько 100 тисяч барелів на день. За словами Новака, не лише Росія, а й Саудівська Аравія, Алжир і Кувейт вдалися до більших скорочень, ніж того вимагає досягнута в грудні 2016 року угода.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх сказав, що виробники вже прибрали з ринку 1,5 мільйона барелів на день.

Міністри провели неофіційну вечерю у Відні 21 січня, а в неділю в штаб-квартирі ОПЕК відбувається офіційна нарада.

Нафтовидобувні країни в межах ОПЕК 30 листопада минулого року зобов’язалися скоротити видобуток на 1,2 мільйона барелів на день у 2017 році. Згодом Росія, Казахстан, Азербайджан і вісім інших виробників, які не входять до ОПЕК, домовилися про скорочення видобутку на 558 тисяч барелів на день.

Це сприяло зростанню ціни вище 50 доларів за барель. Нині ціна нафти марки Brent перебуває в широкому коридорі від 53 до 58 доларів за барель (ціна під час закриття торгів у п’ятницю, 20 січня, – 55 доларів 48 центів). Аналітики вважають, що подальше зростання ускладнене через роль нафтовидобувників, що не беруть участі в цих домовленостях. Комфортним для себе вважають нинішній рівень цін нафтовики у США та Канаді, що видобувають сланцеву нафту.