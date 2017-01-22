У День Соборності Порошенко закликав не розкидатися територіями

Президент України Петро Порошенко закликав політичні сили країни не розкидатися територіями, оскільки це не призведе до миру. Про це глава держави заявив 22 січня в київському музеї Тараса Шевченка на урочистостях із нагоди Дня Соборності України.

«Наші герої воюють на Сході не за повернення окремих територій, а за всю соборну українську землю. Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України є нашим головним пріоритетом», – вказав Порошенко.

Також президент України нагородив орденом Героя України Володимира Жемчугова.

«Як активний учасник руху опору російській окупації він провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об’єктів ворога та особового складу окупаційних військ. При спробі захоплення ворогами, Володимир Павлович вирішив підірвати себе, внаслідок чого зазнав тяжких поранень», – нагадав Порошенко.

«Сьогодні, в День Соборності, у день об’єднання України, я хочу сказати – та боротьба, яка була раніше, і та боротьба, яка у нас ще попереду до переможного завершення війни – це все не дарма. На моєму прикладі не лише патріоти, а й звичайні жителі окупованих територій Донбасу та Криму побачили, що Україна ніколи і нікого не покине», – сказав Володимир Жемчугов.

У період з 28 грудня 2014 року по 24 вересня 2015 року Володимир Жемчугов провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об’єктів ворога та особового складу окупаційних військ. 29 вересня 2015 року, під час виконання чергового бойового завдання та спроби захоплення противником Жемчугов втратив обидві руки та зір, та в непритомному стані був захоплений бойовиками.

17 вересня 2016 року Володимир Жемчугов був звільнений з полону, пройшов реабілітацію в Німеччині, що дозволило частково відновити зір.

День Соборності України – державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.