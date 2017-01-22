До 24 зросла кількість жертв вибуху на ринку в Пакистані

До 24 зросла кількість жертв вибуху, який стався в населеному пункті Парачинар у так званому «племінному поясі» на північному заході Пакистану. За повідомленням влади, ще троє поранених померли впродовж ночі.

Всього поранених було 90. 25 із них перевезли у військовий госпіталь у Пешаварі.

Вибух спричинив саморобний вибуховий пристрій, схований у коробці з-під овочів.

Відповідальність за вибух взяла на себе одна з фракцій пакистанського угруповання «Техрік-е-Талібан». Представник бойовиків заявив, що напад був скоєний проти шиїтів через підтримку ними президента Сирії Башара Асада, повідомило агентство France-Presse.