Шкіряк: російські спецслужби планували вбити Антона Геращенка

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявляє, що депутатом, про планування замаху на якого повідомила 21 січня СБУ, є Антон Геращенко

«Сьогодні можемо сказати, що йдеться про спробу вбивства нашого друга і соратника, народного депутата України Антона Геращенка. Замовники вбивства – російські спецслужби. Головні мотиви замаху – контртерористична діяльність сайту «Миротворець» та жорстка, відкрита, публічна антиросійська діяльність Антона», – повідомив Шкіряк 22 січня у Facebook.

«Почерк замовників ідентичний із плануванням і здійсненням теракту з убивством Павла Шеремета», – додав Шкіряк.

Інших подробиць радник міністра не навів, пообіцявши «деталі згодом, по узгодженню зі слідством». Сам Антон Геращенко наразі не коментував повідомлення про планування замаху.

Співробітники Служби безпеки України затримали двох раніше судимих громадян України, які за вказівкою ФСБ Росії готували замах на народного депутата України. Про це 21 січня повідомив голова СБУ Василь Грицак.

«Один з них – громадянин 1980 року народження, уродженець Донецької області, раніше тричі засуджений, востаннє – за крадіжку, інший – громадянин 1978 року народження, уродженець Криму, двічі засуджений за розбій. Обидва виконавці відбували покарання на території Криму, після чого відбули до Росії і прибули в Україну з території Росії», – розповів Грицак.

Голова СБУ повідомив, що для підготовки вбивства обидва чоловіки прибули в Україну 14 грудня, спочатку до Харкова, потім – до Києва і впродовж тижня здійснювали розвідку, зокрема вивчали маршрути пересування депутата та іншу інформацію.

За словами Грицака, затримані планували закласти вибуховий пристрій під автомобіль депутата, щоб він підірвався на місці або під час руху. Відповідно до перехоплених розмов затриманих, після скоєння злочину вони планували втекти до Росії, додав посадовець. За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження.