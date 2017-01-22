Порошенко заявив, що протистоятиме спробам дострокових виборів

Президент України Петро Порошенко, що протистоятиме спробам організації штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Він вважає, що ініціатива таких дій походить із Москви.

«Маю засмутити декого і в Києві, і також у Москві, де особливо слабкі на язик політики не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Як президент, усіма доступними законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати нашу країну», – вказав Порошенко у виступі з нагоди Дня Соборності 22 січня.

Також Порошенко закликав політичні сили країни не розкидатися територіями, оскільки це не призведе до миру. «Наші герої воюють на Сході не за повернення окремих територій, а за всю соборну українську землю», – вказав Порошенко.

Президент України нагородив орденом Героя України Володимира Жемчугова, а орденом Свободи – голову Меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.