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22 січня 2017, Київ 13:25
Новини | Політика

Порошенко заявив, що протистоятиме спробам дострокових виборів

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко

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Президент України Петро Порошенко, що протистоятиме спробам організації штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Він вважає, що ініціатива таких дій походить із Москви.

«Маю засмутити декого і в Києві, і також у Москві, де особливо слабкі на язик політики не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Як президент, усіма доступними законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати нашу країну», – вказав Порошенко у виступі з нагоди Дня Соборності 22 січня.

Також Порошенко закликав політичні сили країни не розкидатися територіями, оскільки це не призведе до миру. «Наші герої воюють на Сході не за повернення окремих територій, а за всю соборну українську землю», – вказав Порошенко.

Президент України нагородив орденом Героя України Володимира Жемчугова, а орденом Свободи – голову Меджлісу кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва.

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