Папа Римський попереджає Європу про небезпеку популізму

Папа Римський Франциск попередив європейців про небезпеку популізму, закликаючи їх не повторювати помилок 1930-х років. В інтерв’ю іспанській газеті El Pais 22 січня понтифік сказав, що «кризи провокують страх» і «найочевиднішим прикладом європейського популізму є Німеччина в 1933 році».

«У часи кризи, нам бракує здорового глузду, і це те, про що я постійно думаю», – сказав Френсіс.

Папа також закликав президента США Дональда Трампа керуватися «етичними цінностями» і піклуватися про бідних і знедолених. Папа Римський додав, що він чекатиме і бачитиме, як діятиме новий президент США, заявивши, що нерозумно боятися чи радіти передчасно.