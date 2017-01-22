Ільмі Умеров побажав Україні повернення Криму і звільнення Донбасу

Переслідуваний в окупованому Криму заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров привітав співгромадян із Днем Соборності України.

«Україна – з Днем Соборності! Бажаю повернення Криму, звільнення Донбасу та перемоги над корупцією», – написав у мережі Facebook 22 січня один із лідерів кримськотатарського народу.

12 травня 2016 року Наталія Поклонська, яка на той момент була російським прокурором окупованого Криму, повідомила, що слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм.

Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, запроторення до психіатричної лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликали сильний громадський і міжнародний резонанс.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової російської окупації Криму 20 лютого 2014 року. Росія називає окупацію та анексію півострова «відновленням історичної справедливості».