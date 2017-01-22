Трамп скоротив використання особистого облікового запису у Twitter

Президент США Дональд Трамп скоротив використання особистого облікового запису в мережі мікроблогів Twitter. Станом на 13:00 22 січня за Києвом (це 6:00 за вашингтонським часом) останнім повідомленням у стрічці Трампа є ретвіт із офіційного акаунту Білого дому з цитатою з інавгураційної промови 45-го президента США.

Останньому на цей час особистому твіту Трампа нині вже доба, в ньому він дякував за «фантастичний день і вечір у Вашингтоні», маючи на увазі урочистості з нагоди вступу президента США на посаду. 21-м січня датовані всього два твіти Трампа, хоча ще 20 січня президент США опублікував 13 повідомлень у мережі Twitter.

Джон Керрі, який за 44-го президента США Барака Обами працював на посаді державного секретаря, 7 січня заявив, що не вважає сторінку обраного президента Дональда Трампа в мережі мікроблогів Twitter добрим способом комунікації з міжнародних політичних питань.

«Я не роблю заяви щодо міжнародної політики в Twitter. Не думаю, що 140 символів дозволяють вам адекватно давати раду зі складними виборами, до яких ми вдаємося», – сказав Керрі, відповідаючи на запитання про заяви Трампа щодо таких міжнародних тем, як Росія чи Тайвань. Попередній держсекретар висловив надію, що влада США обере інший тип комунікації.

18 січня Дональд Трамп заявив, що насправді не любить використовувати мережу мікроблогів Twitter. Але, вказав Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News, він буде продовжувати використовувати Twitter кілька разів на день, щоб робити офіційні заяви, а також особисті коментарі, оскільки не довіряє засобам масової інформації.