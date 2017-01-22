Порошенко відвідає Естонію та Фінляндію

Президент України Петро Порошенко на початку наступного тижня відвідає з офіційними візитами Естонію та Фінляндію. Про це 22 січня інформує офіційний сайт глави української держави.

Зокрема, в Естонії, де Порошенко перебуватиме 23 січня, заплановані зустрічі з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, прем’єр-міністром Юрі Ратасом, а також спікером Рійгікогу (парламенту) Ейкі Нестором.

У Фінляндії 24 січня президент України зустрінеться з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, прем’єр-міністром Юхою Сіпіле, спікером Едускунти (парламенту) Марією Лохелою.

В обох країнах Порошенко також планує поговорити з представниками української громади.

У виступі з нагоди Дня Соборності 22 січня в Києві президент Порошенко апелював до досвіду Фінляндії, яка так само, як і Україна, в 1917 рік вступила як частина Російської імперії.

«Чому в Гельсінкі, яке я післязавтра відвідаю з офіційним візитом, цього року відзначатимуть століття незалежності, а в Києві минулого року святкували лише 25-річчя? Чому ми і Україна втратили 75 літ і зим? Чому Фінляндія є однією з найуспішніших країн Євросоюзу, а Україна лише зараз розпочала шлях європейської модернізації?Чому фіни, попри те, що у них існувала дуже сильна політична конкуренція, не перейшли тої червоної лінії до самознищення і змогли захистити себе, а українську державність згубили внутрішні чвари?» – озвучив риторичні запитання президент України.