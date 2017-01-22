Ізраїль продовжує розбудову поселень у східній частині Єрусалима

Ізраїльська влада в Єрусалимі схвалила будівництво 566 нових будинків єврейських поселенців у східній частині міста. Заступник мера Єрусалима Меїр Турґеман повідомив ізраїльському радіо 22 січня, що рішення було відкладено до завершення каденції 44-го президента США Барака Обами, який критикував нові ізраїльські поселення на окупованих територіях.

Тим часом, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що планує провести першу телефонну розмову з новим президентом США Дональдом Трампом пізніше 22 січня.

«Багато питань перед нами – це ізраїльсько-палестинське питання, ситуація в Сирії, іранська загроза», – сказав Нетаньягу на засіданні уряду Ізраїлю.

21 січня президент Ізраїлю Реувен Рівлін привітав президента США Дональда Трампа з нагоди його інавгурації та запросити відвідати Єрусалим.

Наприкінці грудня Дональд Трамп заявляв, що не дозволить нешанобливо поводитися з Ізраїлем.

«Ми не можемо продовжувати штовхати Ізраїль під загрозу з тотальним презирством і неповагою. Вони мали великого друга у США… більше ні. На завершення була укладена жахлива угода з Іраном, тепер – ООН. Тримайся Ізраїль, 20 січня скоро наступить», – написав Трамп 28 грудня у Twitter.

23 грудня 14 з 15 членів Ради безпеки ООН проголосували за резолюцію із закликом до Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. США утрималися під час голосування, не скориставшись правом вето.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав утримання під час голосування США в ООН «ганебною антиізраїльською засідкою», а резолюцію – «божевільною».

Дональд Трамп виступав проти цієї резолюції