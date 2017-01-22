У Росії голова уряду переобраний лідером владної партії

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв був переобраний на посаду голови владної партії «Єдина Росія». Голосування відбулося на партійній конференції 22 січня, Медведєв був кандидатом на безальтернативній основі. Він є головою партії з травня 2012 року.

Виступаючи перед голосуванням, Медведєв заявив, що опозиційні партії могли б використати регіональні вибори, призначені на 10 вересня, щоб «раніше ефективно розпочати президентську кампанію».

"Наша партія не має піддаватися на провокації і не має втручатися в політичні інтриги», – сказав Медведєв.

Він додав, що «Єдина Росія», яка має конституційну більшість у нижній палаті парламенту, Державній думі, і контролює центральний уряд та більшість регіональних адміністрацій, «є головним політичним ресурсом» президента Володимира Путіна.

Росія провела парламентські вибори у вересні 2016 року, вибори президента мають відбутися 11 березня 2018 року.