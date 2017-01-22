У Дніпрі відкрили пам’ятний хрест загиблим бійцям УНР

У неділю, 22 січня, в Дніпрі на Соборній площі відбулося урочисте відкриття першого в місті пам’ятного хреста бійцям Української Народної Республіки. Захід приурочили до Дня Соборності України.

За словами ініціаторів відкриття пам’ятника, саме на цій площі поховані 14 вояків полку «Січових стрільців – Вільних козаків» УНР – як наддніпрянці, так і галичани, загиблі у боях за місто проти більшовиків та махновців у 1919 році. Тому цю площу називають «символічним місцем єднання Сходу та Заходу».

На урочистостях український співак Олег Скрипка презентував свою нову пісню «Зродились ми великої години» – «марш нової армії», написаний на основі однієї з пісень армії УНР. Спеціально для цього виступу, як розповів музикант, він убрався в музейний експонат – однострій офіцера армії Петлюри.

Хрест освятили священики УПЦ Київського патріархату.

За інформацією ініціаторів встановлення пам’ятника, він має вигляд саме такого хреста, який використовувався у нагородах і символіці УНР. Автором став скульптор Гарнік Хачатрян.

На Соборній площі Дніпра розташоване одне з небагатьох у краї поховань вояків УНР, загиблих на Придніпров’ї під час визвольних змагань 1918-19 років. Наразі відомі прізвища лише двох загиблих із полку січових стрільців – вільних козаків, які поховані у братській могилі, – сотник Лугін та сотник Златоустов.

Пам’ятний камінь на цьому місці відновили 2012 року, до того його тричі знищували невідомі.