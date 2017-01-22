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22 січня 2017, Київ 16:21
Новини | Міжнародні

В Астані завершується підготовка до саміту щодо Сирії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (спиною) та його турецький та іранський колеги Мевлют Чавушоглу (л) та Мохаммад Джавад (п) на переговорах у Москві 20 грудня 2016 року, які готували саміт в Астані

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (спиною) та його турецький та іранський колеги Мевлют Чавушоглу (л) та Мохаммад Джавад (п) на переговорах у Москві 20 грудня 2016 року, які готували саміт в Астані

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Російська, турецька та іранська делегації зустрілися 22 січня в столиці Казахстану Астані, щоб скласти проект документа для можливого підписання на мирних переговорах щодо Сирії. Офіційна зустріч, покликана зміцнити хитку угоду про припинення вогню між урядом президента Сирії Башара Асада та опозиційними групами, запланована на понеділок, 23 січня.

Сполучені Штати будуть представлені на переговорах послом у Казахстан Джорджем Кроллом, спеціальний посланець ООН щодо Сирії Стаффан де Містура також буде присутній.

Сирійська опозиція надсилає делегацію, що складається з близько 50 учасників. Російське інформагентство «Інтерфакс» із посиланням на неназване джерело в делегації опозиції вказує, що опозиціонери незадоволені складом урядової сторони Сирії. Згідно з попередніми домовленостями, в урядовій делегації мали переважати військові, а не представники влади Башара Асада.

МЗС Казахстану зазначило, що переговори мають закінчитися опівдні 24 січня, після чого планується підсумкова прес-конференція.

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