У Херсоні День Соборності відзначили Ланцюгом єдності на мосту через Дніпро

Активісти та волонтери з Херсона та Олешківського району влаштували на Антонівському мосту через Дніпро «Живий ланцюг єдності» на честь Дня Соборності України.

В акції взяли участь понад 500 людей. Вони вишикувалися на мосту, тримаючи державні прапори та рушники. Були присутні й представники обласної та місцевої влади, військових гарнізонів, розташованих як у Херсоні, так і в Олешківському районі, небайдужі громадяни.

Коли «Живий ланцюг єдності» було утворено, люди разом заспівали гімн України. Після акції її учасники у Херсоні поклали квіти до пам’ятного знаку на честь В’ячеслава Чорновола, до пам’ятника Тарасу Шевченкові та до меморіалу «Слава Україні».

День Соборності України – державне свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.