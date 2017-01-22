Українські біатлоністки стали четвертими в естафеті на етапі Кубка світу

Жіноча збірна України посіла четверте місце в естафеті на шостому етапі Кубка світу з біатлону, який 22 cічня завершився в італійському Антхольці-Антерсельві. До останніх метрів дистанції Анастасія Меркушина боролася за «бронзу» з представницею господарів Доротеєю Вірер, але не змогла обійти досвідченішу суперницю.

У складі української команди не надто вдало провела перший етап Юлія Журавок, яка передала естафету в третьому десятку з більш як хвилинним відставанням від лідерів. Ситуацію виправили олімпійські чемпіонки Сочі Юлія Джима та Валя Семеренко, які бігли на другому і третьому етапах відповідно. Не брала участі в гонці капітан команди Олена Підгрушна, яка пропускає окремі старти задля кращої готовності до чемпіонату світу.

Перемогли в естафеті біатлоністки Німеччини, другими стали француженки.

У суботу в чоловічій естафеті українці також посіли четверте місце, а в п’ятницю, 20 січня, Сергій Семенов посів третє місце в індивідуальній гонці.

Після етапу в Антхольці змагання за Кубок світу беруть паузу до березня. З 25 до 29 січня в Польщі відбудеться чемпіонат Європи, а з 9 до 19 лютого австрійський Хохфільцен прийматиме головний старт сезону – чемпіонат світу.